உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் அவசர நிலை பிரகடனம் - டிரம்ப் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Declaration of Emergency in Information Technology in the United States - Trump Action

அமெரிக்காவில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் அவசர நிலை பிரகடனம் - டிரம்ப் அதிரடி நடவடிக்கை