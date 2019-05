தேசிய செய்திகள்

பாதுகாப்பு படையினருடன் துப்பாக்கி சண்டை: புல்வாமாவில் 3 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை - ஒரு வீரரும் பலி + "||" + Gun fight with security forces: 3 terrorists killed in Pulwama - A soldier is killed

