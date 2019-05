மாநில செய்திகள்

நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதால் கமல்ஹாசனின் பேச்சு குறித்து பேச விரும்பவில்லை - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + I do not want to talk about Kamal Haasan's speech

நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதால் கமல்ஹாசனின் பேச்சு குறித்து பேச விரும்பவில்லை - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி