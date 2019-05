தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தின் கடைசி நாளான இன்று, பிரமாண்ட பேரணியில் பிரியங்கா காந்திக்கு உற்சாக வரவேற்பு + "||" + Congress General Secretary of UP (East) Priyanka Gandhi Vadra holds a ro adshow in Mizrapur

தேர்தல் பிரசாரத்தின் கடைசி நாளான இன்று, பிரமாண்ட பேரணியில் பிரியங்கா காந்திக்கு உற்சாக வரவேற்பு