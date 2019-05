தேசிய செய்திகள்

59 தொகுதிகளில் நாளை ஓட்டுப்பதிவு - தமிழகத்தில் 4 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு + "||" + Tomorrow will be recorded in 59 constituencies - Voting in 4 assembly constituencies in Tamil Nadu

59 தொகுதிகளில் நாளை ஓட்டுப்பதிவு - தமிழகத்தில் 4 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு