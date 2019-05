தேசிய செய்திகள்

2 நாள் பயணமாக கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கோயிலுக்கு செல்கிறார் பிரதமர் மோடி சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்கிறார் + "||" + Uttarakhand Visuals from Kedarnath. PM Narendra Modi to offer prayers at Kedarnath Temple later today

2 நாள் பயணமாக கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கோயிலுக்கு செல்கிறார் பிரதமர் மோடி சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்கிறார்