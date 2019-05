தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ வீட்டின் அருகே குண்டுவெடிப்பு - ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + One person has died in an explosion outside the residence of Rajarajeshwari Nagar MLA, Munirathna

