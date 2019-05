தேசிய செய்திகள்

102 வயதான இந்தியாவின் முதல் வாக்காளர் தேர்தலில் 37-வது தடவையாக ஓட்டு போட்டார் + "||" + He was voted 37th in India first voter turnout of 102 years

