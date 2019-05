தேசிய செய்திகள்

கேதார்நாத் கோவிலை தொடர்ந்து பத்ரிநாத் கோவிலில் மோடி வழிபட்டார் + "||" + Following the Kedarnath shrine, Modi prayed at Badrinath temple

