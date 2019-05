தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்: பா.ஜனதா கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் - தமிழகத்தில் தி.மு.க. கூட்டணி அதிக இடங்களை கைப்பற்ற வாய்ப்பு + "||" + Poll Results After Parliamentary Elections: BJP will take up the coalition government - DMK in Tamil Nadu The coalition has the opportunity to capture more seats

