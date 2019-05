தேசிய செய்திகள்

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் பெரும்பாலும் தவறாக முடிந்துள்ளன: துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு + "||" + Exit polls are not exact polls, most have gone wrong since 1999: Vice-President Venkaiah Naidu

