மாநில செய்திகள்

சிங்கப்பூர் சென்ற விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கம் + "||" + Singapore-bound Scoot Airways flight TR 567 flying from Trichy (Tamil Nadu) made an emergency landing at Chennai airport

சிங்கப்பூர் சென்ற விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கம்