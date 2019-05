மாநில செய்திகள்

விவசாயிகளை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தாது -முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Any project that affects farmers The Tamil Nadu government will not implement Chief Minister Palanisamy

விவசாயிகளை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தாது -முதல்வர் பழனிசாமி