தேசிய செய்திகள்

காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க இது சரியான தருணம் அல்ல -கர்நாடக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் + "||" + This is not the right time to open water in the cauvery Minister of Public Works in Karnataka

காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க இது சரியான தருணம் அல்ல -கர்நாடக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்