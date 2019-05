மாநில செய்திகள்

ஓட்டு எண்ணும் பணியை அதிமுகவினர் கவனத்துடனும், விழிப்புடனும் கண்காணிக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி-ஓபிஎஸ் அறிக்கை + "||" + Vote count work Focusing on the AIADMK Be watchful and watch Edappadi Palaniasamy-OPS Report

