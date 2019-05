தேசிய செய்திகள்

பல இடையூறுக்கு பின் தமிழக எல்லையை கடந்து பெங்களூரு நோக்கி புறப்பட்டது “கோதண்டராமர் சிலை” + "||" + Crossing the border of Tamil Nadu towards Bangalore Statue of Kothandaramar

பல இடையூறுக்கு பின் தமிழக எல்லையை கடந்து பெங்களூரு நோக்கி புறப்பட்டது “கோதண்டராமர் சிலை”