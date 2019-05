தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு 4 புதிய நீதிபதிகளை நியமித்து ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு + "||" + To the Supreme Court Appoint 4 new judges President Ramnath Govind orders

சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு 4 புதிய நீதிபதிகளை நியமித்து ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு