மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி தொகுதியில் தி.மு.க. வேட்பாளர் கனிமொழி 41 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை

DMK in Thoothukudi constituency; Candidate Kanimozhi is leading by 41 thousand votes

