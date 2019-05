தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தின் பஹ்ரைச் தொகுதியில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த பா.ஜ.க. + "||" + BJP wins Bahraich seat in UP by over 1.28 lakh votes

உத்தர பிரதேசத்தின் பஹ்ரைச் தொகுதியில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த பா.ஜ.க.