உலக செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான் கான் வாழ்த்து; தெற்காசிய அமைதிக்கு இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் + "||" + Imran Khan congratulates Modi; expresses desire to work with him for peace in South Asia

பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான் கான் வாழ்த்து; தெற்காசிய அமைதிக்கு இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம்