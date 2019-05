தேசிய செய்திகள்

ரேபரேலி தொகுதியில் சோனியா காந்தி 1½ லட்சம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + Sonia Gandhi in the Rae Bareli constituency wins by 1½ lakh votes

