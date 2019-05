மாநில செய்திகள்

என் மீது ராகுல்காந்தி வைத்த நம்பிக்கையை கரூர் மக்கள் பிரதிபலித்துள்ளனர் -ஜோதிமணி பேட்டி + "||" + Karur people have reflected the confidence of Rahul Gandhi

என் மீது ராகுல்காந்தி வைத்த நம்பிக்கையை கரூர் மக்கள் பிரதிபலித்துள்ளனர் -ஜோதிமணி பேட்டி