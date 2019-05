தேசிய செய்திகள்

பிரதமராக மோடி மீண்டும் தேர்வு ஆட்சி அமைக்க ஜனாதிபதி அழைப்பு விடுத்தார் + "||" + resident Ram Nath Kovind, today appointed Narendra Modi to the office of Prime Minister of India

பிரதமராக மோடி மீண்டும் தேர்வு ஆட்சி அமைக்க ஜனாதிபதி அழைப்பு விடுத்தார்