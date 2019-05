உலக செய்திகள்

வடகொரியாவின் ஏவுகணை பரிசோதனைகளால் எனக்கு எந்த இடையூறும் இல்லை; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் + "||" + North Korea's weapon test did not disturb me: US President Donald Trump

வடகொரியாவின் ஏவுகணை பரிசோதனைகளால் எனக்கு எந்த இடையூறும் இல்லை; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்