தேசிய செய்திகள்

ஜம்முவில் பணிநேரத்தில் ஜாலியாக சுற்றி திரியும் அரசு அலுவலர்களை பிடிக்க நூதன முறை + "||" + Video surveillance in Kishtwar markets to 'caught govt employees roaming during office hours'

ஜம்முவில் பணிநேரத்தில் ஜாலியாக சுற்றி திரியும் அரசு அலுவலர்களை பிடிக்க நூதன முறை