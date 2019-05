தேசிய செய்திகள்

எனது அரசு புரட்சி நிறைந்த அரசாக இருக்கும் என உறுதி அளிக்கிறேன்; ஜெகன் மோகன் ரெட்டி + "||" + I'm going to promise you our govt will be revolutionary; Jagan Mohan Reddy

எனது அரசு புரட்சி நிறைந்த அரசாக இருக்கும் என உறுதி அளிக்கிறேன்; ஜெகன் மோகன் ரெட்டி