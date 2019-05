தேசிய செய்திகள்

குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் வரும் 30-ந்தேதி பிரதமராக மோடி பதவியேற்கிறார் + "||" + Modi is in office at 7 pm at the President's Residence House

