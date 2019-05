தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் விலக்கப்பட்டது : இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Election Commission says 'model code of conduct has ceased to be in operation with immediate effect after results of Lok Sabha elections and Legislative assemblies

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் விலக்கப்பட்டது : இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு