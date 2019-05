தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா: விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் அதிரடி சோதனை + "||" + Air Asia I5 - 588 flight has been cordoned off by the CISF at the Kolkata airport after a threat call was received at the Bengaluru Airport

