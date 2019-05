தேசிய செய்திகள்

சிக்கிம் முதல்–மந்திரியாக பிரேம்சிங் தமாங் இன்று பதவி ஏற்கிறார் + "||" + P S Golay to take oath as new Sikkim CM on Monday

சிக்கிம் முதல்–மந்திரியாக பிரேம்சிங் தமாங் இன்று பதவி ஏற்கிறார்