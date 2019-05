தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா முதல்-மந்திரி சந்திரசேகர ராவ் திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் + "||" + Andhra Pradesh: Telangana CM K Chandrasekhar Rao and his family offered prayers at Lord Balaji temple in Tirumala, today.

