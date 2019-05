தேசிய செய்திகள்

பெயரை கேட்டு விட்டு முஸ்லிம் வாலிபரை துப்பாக்கியால் சுட்ட குடிபோதை ஆசாமி + "||" + Muslim vendor shot at in Bihar in suspected hate crime case

பெயரை கேட்டு விட்டு முஸ்லிம் வாலிபரை துப்பாக்கியால் சுட்ட குடிபோதை ஆசாமி