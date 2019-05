தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியின் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க 8 நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு அழைப்பு + "||" + Prime Minister Narendra Modi invited the leaders of 8 countries to participate in the swearing-in ceremony

பிரதமர் மோடியின் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க 8 நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு அழைப்பு