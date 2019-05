தேசிய செய்திகள்

காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு - வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் + "||" + Prime Minister Modi worship at the Kashi Vishwanath temple - thanked the voters

காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு - வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்