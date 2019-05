தேசிய செய்திகள்

மே மாதம் முடிவதற்குள் காவிரியில் 2 டிஎம்சி நீரை கர்நாடகம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் - தமிழக அரசு கோரிக்கை + "||" + By the end of May the cauvery 2DMC water should be ordered to Karnataka Government of Tamilnadu - Request

மே மாதம் முடிவதற்குள் காவிரியில் 2 டிஎம்சி நீரை கர்நாடகம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் - தமிழக அரசு கோரிக்கை