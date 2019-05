தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்கத்தில் திடீர் அரசியல் மாற்றம்: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 2 எம்.எல்.ஏக்கள், 50 கவுன்சிலர்கள் பாஜகவில் இணைந்தனர் + "||" + This is just first phase, says BJP as 2 TMC MLAs, over 50 councillors join party

மேற்கு வங்கத்தில் திடீர் அரசியல் மாற்றம்: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 2 எம்.எல்.ஏக்கள், 50 கவுன்சிலர்கள் பாஜகவில் இணைந்தனர்