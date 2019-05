மாநில செய்திகள்

சசிகலா மீதான அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு விசாரணை ஜூலை 16ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைப்பு + "||" + The Foreign Exchange Fraud case on Sasikala was postponed to July 16

சசிகலா மீதான அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு விசாரணை ஜூலை 16ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைப்பு