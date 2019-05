மாநில செய்திகள்

ஜப்பானில் பயங்கரம்: கத்திக்குத்து தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்வு + "||" + Terror in Japan: The number of victims in the knife attack has risen to 3

ஜப்பானில் பயங்கரம்: கத்திக்குத்து தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்வு