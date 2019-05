தேசிய செய்திகள்

பதவி ஏற்பு விழாவில் பங்கேற்க மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அழைப்பு + "||" + Jaganmohan Reddy calls for MK Stalin to take part swearing in ceremony

பதவி ஏற்பு விழாவில் பங்கேற்க மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அழைப்பு