தேசிய செய்திகள்

தமிழக ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி அரசியலில் குதிக்கிறார் - பெங்களூரு துணை போலீஸ் கமிஷனர் பதவியில் இருந்து விலகல் + "||" + Tamil Nadu IPS The official jumps into politics - Bangalore Deputy Commissioner of Police From the posting Distortion

தமிழக ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி அரசியலில் குதிக்கிறார் - பெங்களூரு துணை போலீஸ் கமிஷனர் பதவியில் இருந்து விலகல்