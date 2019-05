தேசிய செய்திகள்

ஜூன் மாதம் 3 கட்டமாக வழங்க வேண்டும்: குறுவை சாகுபடிக்காக தமிழகத்துக்கு 9.2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் - கர்நாடகம் திறந்துவிட காவிரி ஆணையம் உத்தரவு + "||" + June month 3 phase should provide: For kuruvai cultivation 9.2 TMC for Tamil Nadu Water - The Cauvery Commission has ordered to open Karnataka

