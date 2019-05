தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா முதல் மந்திரியாக நவீன் பட்நாயக் பதவியேற்பு + "||" + Naveen Patnaik takes oath as Odisha Chief Minister for fifth term

ஒடிசா முதல் மந்திரியாக நவீன் பட்நாயக் பதவியேற்பு