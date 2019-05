தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி நாளை பதவி ஏற்பு : உலக தலைவர்கள் வருகையை முன்னிட்டு டெல்லியில் பலத்த பாதுகாப்பு + "||" + Prime Minister Narendra Modi's resignation: For the arrival of world leaders Strong security in Delhi

பிரதமர் மோடி நாளை பதவி ஏற்பு : உலக தலைவர்கள் வருகையை முன்னிட்டு டெல்லியில் பலத்த பாதுகாப்பு