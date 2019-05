தேசிய செய்திகள்

தொடர் குண்டுவெடிப்பு பற்றிய விசாரணைக்கு உதவ என்.ஐ.ஏ. குழு இலங்கை சென்றது + "||" + NIA to help investigate the serial blasts The team went to Sri Lanka

