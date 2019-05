தேசிய செய்திகள்

புதிய அரசில் இடம் பெறும் அமைச்சர்கள் யார்? யார்? பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா 3 மணி நேரம் தீவிர ஆலோசனை + "||" + PM Modi, Amit Shah Meet For 3 Hours On New Ministers Ahead Of Swearing-In

புதிய அரசில் இடம் பெறும் அமைச்சர்கள் யார்? யார்? பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா 3 மணி நேரம் தீவிர ஆலோசனை