தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா: விஜயவாடாவில் சூறைக்காற்றுடன் கனமழை- பதவியேற்பு விழா ஏற்பாடுகளில் பாதிப்பு + "||" + Vijayawada: Visuals from the venue of Jaganmohan Reddy's swearing-in-ceremony as Andhra Pradesh CM, heavy rain & strong winds lashed the area last night.

