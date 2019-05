தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு காங். தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்த்து + "||" + Congratulations to Jagan Reddyji on being sworn in as the CM of Andhra Pradesh.

ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு காங். தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்த்து