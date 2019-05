தேசிய செய்திகள்

வரும் சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியே போட்டிக்கு இருக்காது; பா.ஜ.க. பெண் எம்.பி. + "||" + Upcoming assembly election will be one sided because TMC will not exist; BJP MP Debasree Chaudhuri

வரும் சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியே போட்டிக்கு இருக்காது; பா.ஜ.க. பெண் எம்.பி.