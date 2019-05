மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்- தலைமை செயல் அதிகாரி பங்கஜ் குமார் + "||" + Sterlite plant The action will be taken to reopen Chief Executive Officer Pankaj Kumar

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்- தலைமை செயல் அதிகாரி பங்கஜ் குமார்