தேசிய செய்திகள்

கடந்த அமைச்சரவையில் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கியதற்கு நன்றி : சுஷ்மா சுவராஜ் உருக்கம் + "||" + Thank you for giving me the opportunity in the last cabinet -Sushma Swaraj

கடந்த அமைச்சரவையில் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கியதற்கு நன்றி : சுஷ்மா சுவராஜ் உருக்கம்